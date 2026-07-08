Павел Малков: именно в семье рождается любовь к родному дому, своей малой родине и всей России

Глава региона Павел Малков отметил, что в Рязанской области этот праздник всегда отмечается с особой теплотой. «С нашей землей связана история святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. В регионе много крепких и дружных семей. Для многих из нас семья — главное в жизни. Близкие всегда разделят радость, поддержат, поймут и помогут преодолеть любые трудности. В семье человек впервые учится заботиться о близких, уважать старших и хранить традиции. Именно здесь рождается любовь к родному дому, своей малой родине и всей России», — сказал губернатор.

Именно в семье рождается любовь к родному дому, своей малой родине и всей России Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем комментарии в День семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона Павел Малков отметил, что в Рязанской области этот праздник всегда отмечается с особой теплотой.

«С нашей землей связана история святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. В регионе много крепких и дружных семей. Для многих из нас семья — главное в жизни. Близкие всегда разделят радость, поддержат, поймут и помогут преодолеть любые трудности. В семье человек впервые учится заботиться о близких, уважать старших и хранить традиции. Именно здесь рождается любовь к родному дому, своей малой родине и всей России», — сказал губернатор.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых почитают как покровителей брака. Его символом стала белая ромашка. По всей стране в этот праздник проходят концерты, фестивали, церемонии награждения семейных пар, бракосочетания. Так, на Рязанской ВДНХ состоится торжественная регистрация брака сразу 22 пар молодоженов (18+). На улице Почтовой пройдет семейный фестиваль (0+). В Рязанском кремле сегодня вручат семьям медали «За любовь и верность», премии «Признание», знаки Губернатора «За благодеяние и милосердие».