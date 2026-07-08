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NYP: Зеленский отверг мирный план Трампа из 28 пунктов
Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов перед его встречей с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета New York Post. По данным издания, Киев намерен убедить Трампа, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта.

Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов перед его встречей с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета New York Post.

По данным издания, Киев намерен убедить Трампа, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта.

Как пишет New York Post, украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта необходимо изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры на основе очередного варианта мирного соглашения.

Ранее, 6 июля, Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из ключевых тем саммита НАТО. По его словам, этот вопрос планируется обсудить, и он рассчитывает, что конфликт удастся завершить.