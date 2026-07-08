На трех улицах в Рязани отключат холодную воду 9 июля

В четверг, 9 июля, c 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам: улица Вознесенская, дома №№ 51, 51-а; улица Есенина, дома №№ 50,56, 58 (МБДОУ Детский сад № 60); улица Садовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6,6-а, 6б, 7, 8, 9, 11, 13-а, 15, 16, 17-а, 19.