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На трех улицах в Рязани отключат холодную воду 9 июля
В четверг, 9 июля, c 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам: улица Вознесенская, дома №№ 51, 51-а; улица Есенина, дома №№ 50,56, 58 (МБДОУ Детский сад № 60); улица Садовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6,6-а, 6б, 7, 8, 9, 11, 13-а, 15, 16, 17-а, 19.

На трех улицах в Рязани отключат холодную воду 9 июля. Об этом сообщает «Водоканал».

В четверг, 9 июля, c 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Вознесенская, дома №№ 51, 51-а;
  • улица Есенина, дома №№ 50,56, 58 (МБДОУ Детский сад № 60);
  • улица Садовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6,6-а, 6б, 7, 8, 9, 11, 13-а, 15, 16, 17-а, 19.