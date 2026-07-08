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На Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму»
Главная тема этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций». Участие в гала-показах, которые начнутся в 20:00, примут 15 модельеров со всей страны. Также на фестивале представят маркет, где свои изделия продемонстрируют мастера и ремесленники Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Тулы, а также народы севера. Возрастное ограничение — 18+.

18 июля на Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму», сообщили в соцсетях креативного пространства.

Впервые фестиваль прошел в 2025 году на Рязанской ВДНХ в рамках Фестиваля креативных индустрий. Отмечается, что он вызвал большой интерес у профессионального сообщества и зрителей.

Главная тема этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций».

Участие в гала-показах, которые начнутся в 20:00, примут 15 модельеров со всей страны. Также на фестивале представят маркет, где свои изделия продемонстрируют мастера и ремесленники Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Тулы, а также народы севера.

Посетителям ждут яркие перформансы, знакомство с культурой других регионов и стран, а также творческие мастер-классы.

О программе мероприятия — подробнее в карточках.

Возрастное ограничение — 18+.

Фото взяты из канала Рязанской ВДНХ на платформе «Макс».