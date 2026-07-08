На остановке в Рязанской области росгвардейцы провели задержание

Сотрудники получили ориентировку, что мужчина 1991 года рождения находится в федеральном розыске по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба). Злоумышленника заметили на остановке на улице Победы в Михайлове во время патрулирования. После этого мужчину доставили в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

На остановке в Михайлове росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники получили ориентировку, что мужчина 1991 года рождения находится в федеральном розыске по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба).

Злоумышленника заметили на остановке на улице Победы в Михайлове во время патрулирования. После этого мужчину доставили в отдел МВД для дальнейших разбирательств.