Мэрия объявила поиск наследников четырех квартир и двух жилых помещений в Рязани
Горадминистрация объявила поиск наследников четырех квартир и двух жилых помещений в Рязани. Соответствующее оповещение опубликовано в газете «Рязанские ведомости». В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о них, горожан попросили обращаться в управление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 3, тел. 25-85-69, каб. № 1, тел. 27-35-76).
Горадминистрация объявила поиск наследников четырех квартир и двух жилых помещений в Рязани. Соответствующее оповещение опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
Ищут наследников следующего выморочного имущества:
- квартира № 38, расположенная по адресу улица Качевская, дом № 34 корпус 2 (собственником являлся Саблуков Николай Иванович, умерший 29 августа 2001 года);
- жилое помещение Ж1, расположенное по адресу улица Керамзавода, дом № 27, квартира № 9 (собственником являлся Нургатин Павел Александрович, умерший 25 февраля 2023 года);
- квартира № 19, расположенная на улице Халтурина, дом № 2 (собственником являлась Лобачева Людмила Юрьевна, умершая 24 марта 2020 года);
- квартира № 35, расположенная по адресу улица 2-е Бутырки, дом № 11 (собственником являлась Мартынкина Надежда Михайловна, умершая 09 августа 2025 года);
- жилое помещение Ж1, расположенное на улице Пойменной, дом № 39 (собственником являлся Мелконян Альберт Левонович, умерший 14 июля 2025 года);
- квартира № 69, расположенная по адресу: поселок Солотча, дом № 10б (собственником являлся Болотов Виталий Владимирович, умерший 12 мая 2025 года).
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о них, горожан попросили обращаться в управление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 3, тел. 25-85-69, каб. № 1, тел. 27-35-76).
Срок обращения: 30 дней с момента публикации извещения.