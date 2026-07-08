Мэрия объявила поиск наследников четырех квартир и двух жилых помещений в Рязани

Горадминистрация объявила поиск наследников четырех квартир и двух жилых помещений в Рязани. Соответствующее оповещение опубликовано в газете «Рязанские ведомости». В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о них, горожан попросили обращаться в управление энергетики и ЖКХ администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. № 3, тел. 25-85-69, каб. № 1, тел. 27-35-76).