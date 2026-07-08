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Мегафон провёл рефарминг сети в керамической столице России
В керамической столице России — городе Скопине — инженеры МегаФона провели рефарминг сети на базовых станциях. Эта технология позволяет перераспределить частотные диапазоны 2G и 3G в пользу LTE и улучшить ключевые показатели качества сети без строительства новых базовых станций.

В керамической столице России — городе Скопине — инженеры МегаФона провели рефарминг сети на базовых станциях. Эта технология позволяет перераспределить частотные диапазоны 2G и 3G в пользу LTE и улучшить ключевые показатели качества сети без строительства новых базовых станций. Теперь жители и гости города могут пользоваться стабильной голосовой связью VoLTE и ещё более быстрым мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счёт более эффективного управления частотным спектром. МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика в Скопине и с помощью инструментов big data спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга — основываясь на расчётах, специалисты определили микрорайоны, для которых потребуется дополнительная ёмкость.

Скопин известен далеко за пределами Рязани своим гончарным промыслом и наряду с подмосковной Гжелью считается одной из керамических столиц России. В XIX веке здесь появилась знаменитая фигурная керамика — кувшины и подсвечники в виде диковинных зверей, птиц и сказочных существ. Знаменитые скопинские львы и другие образцы местного гончарного искусства хранятся в коллекциях Исторического музея в Москве и Русского музея в Петербурге.

На правах статуса одной из керамических столиц России город проводит Международный фестиваль гончаров, который собирает российских и зарубежных мастеров. Программа фестиваля включает в себя культурные и развлекательные мероприятия, на которые съезжаются туристы. Интерес к мероприятию такой высокий, что в 2025 году за три дня фестиваля туристы сгенерировали порядка 3 терабайт трафика и совершили звонков на 49 тысяч минут.

«Для нас важно, чтобы качественная связь была доступна всем — не только в областном центре, но и в небольших населённых пунктах. Скопин — город с богатой историей и уникальным народным промыслом, сюда приезжают туристы со всей страны. Интерес к месту растёт, а значит будет расти и нагрузка на инфраструктуру. Чтобы её предвосхитить, мы регулярно обновляем существующее телеком-оборудование. Модернизация сети в Скопине и Скопинском районе — часть нашей системной работы по улучшению связи, которую мы ведём постоянно», — отметила Людмила Калашникова, директор МегаФона в Рязанской области.