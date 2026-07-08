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«Марко Молл» приглашает отметить День семьи, любви и верности — праздник, который объединяет
В День семьи, любви и верности, который отмечают в России сегодня, на медиафасаде «Марко Молл» будет демонстрироваться трогательный видеоряд о любящих семьях с искренними словами поздравлений, которые напомнят, что самые ценные и теплые моменты — те, что мы проводим с семьей.

В День семьи, любви и верности, который отмечают в России сегодня, на медиафасаде «Марко Молл» будет демонстрироваться трогательный видеоряд о любящих семьях с искренними словами поздравлений, которые напомнят, что самые ценные и теплые моменты — те, что мы проводим с семьей. Приятным праздничным бонусом станет посещение в этот день сеансов в кинокомплексе «Пять звезд»: билеты в кино будут вдвое дешевле.

Продолжением праздника станет мероприятие «Марко Молл» 11 июля — программа «День семьи: большой русский праздник» продумана так, чтобы каждый нашел занятие по душе и интересам. В центре внимания — состязания команд‑"дворов" в лучших дружеских традициях: шумно, весело и с азартом. Для семейных пар и влюбленных подготовлены особые праздничные сюрпризы. А семьи с детьми смогут провести время на игровой и творческой локациях. Кульминацией праздника станет зрелищное воздушное шоу.

«День семьи: большой русский праздник», 11 июля в 14:30 на площадке напротив магазина Zarina. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.