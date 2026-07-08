Губернатор Павел Малков: Программа поддержки местных инициатив — это один из эффективных инструментов развития территорий

«Продолжаем реализацию программы поддержки местных инициатив. Это один из эффективных инструментов развития территорий, очень востребованный у граждан. Проектов реализуется много. Самое главное, что каждый из них — это реальные пожелания жителей, — подчеркнул Павел Малков. — В целом за время действия программы реализовано свыше 1600 местных инициатив. В этом году более двухсот проектов прошли конкурсный отбор».

Программа поддержки местных инициатив — это один из эффективных инструментов развития территорий. Об этом сказал губернатор Павел Малков, комментируя на заседании правительства Рязанской области ход реализации региональной программы поддержки местных инициатив граждан в муниципальных образованиях.

«Продолжаем реализацию программы поддержки местных инициатив. Это один из эффективных инструментов развития территорий, очень востребованный у граждан. Проектов реализуется много. Самое главное, что каждый из них — это реальные пожелания жителей, — подчеркнул Павел Малков. — В целом за время действия программы реализовано свыше 1600 местных инициатив. В этом году более двухсот проектов прошли конкурсный отбор».

На заседании министр территориальной политики региона Жанна Фомина рассказала о ходе работ в рамках программы и поручения губернатора об обеспечении контроля реализации каждого проекта. По ее словам, в этом участвуют общественные активисты, органы ТОС, старосты, депутаты. Большинство контрактов по проектам благоустройства уже заключено: 145 контрактов в 11 муниципалитетах, включая Александро-Невский, Ермишинский, Шацкий, Старожиловский и Михайловский округа. 65 пакетов документов переданы в Центр закупок, завершается их подготовка еще по 21 контракту. Два проекта уже полностью реализованы. Так, в Ряжском округе возле районного Дома культуры установили бюст участника Великой Отечественной войны, заслуженного артиста РСФСР Бориса Кузьмича Новикова. В Михайловском округе благоустроили часть территории у Покровского женского монастыря.

Отдельное внимание уделено проекту, предусматривающему благоустройство территории у Борисо-Глебского кафедрального собора в Рязани с установкой памятника святителю Василию Рязанскому. Возникли сложности со сбором добровольных пожертвований на эти цели. По словам Жанны Фоминой, после рабочей встречи с главой администрации Рязани Борисом Ясинским и настоятелем храма протоиереем Георгием решено открыть отдельный счет и разместить информацию на всех доступных ресурсах, чтобы помочь воплотиться в жизнь этой инициативе.

Губернатор отметил, что у программы всегда самые лучшие отзывы от рязанцев и поручил продолжать постоянно контролировать работу по проектам, которые реализуются в этом году. Также Павел Малков сообщил, что примет участие в сборе средств на установку памятника святителю Василию Рязанскому.

«Это знаковое место в городе. Территорию надо обязательно преображать, к благоустройству уже подключились многие меценаты. В дальнейшем она станет частью большого маршрута „Рязань пешеходная“, постепенно приведем в порядок и все улицы, ведущие к этому храму», — сказал глава региона.