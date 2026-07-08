Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам

Госдума приняла закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам и их семьям. Об этом пишет РИА Новости. Согласно документу, иностранные граждане для продления патента или разрешения на работу должны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Средств также должно хватать на содержание членов семьи, проживающих в России. Кроме того, закон устанавливает новые правила для детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в России только в период действия патента или разрешения на работу родителя, но не дольше достижения 18-летнего возраста.

Госдума приняла закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам и их семьям. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, иностранные граждане для продления патента или разрешения на работу должны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Средств также должно хватать на содержание членов семьи, проживающих в России.

Если эти требования не будут выполнены, патент или разрешение на работу не продлят. В таком случае иностранный гражданин и его несовершеннолетние дети должны будут покинуть Россию в течение 15 дней, если у них нет других законных оснований для пребывания в стране.

Кроме того, закон устанавливает новые правила для детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в России только в период действия патента или разрешения на работу родителя, но не дольше достижения 18-летнего возраста.

После совершеннолетия иностранный гражданин обязан в течение 30 дней либо покинуть Россию, либо подать заявление на получение собственного патента и уплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. В этом случае предоставлять документ об образовании не потребуется.

Закон принят сразу во втором и третьем чтениях.