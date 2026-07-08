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Госдума приняла закон о введении стажировки для выпускников колледжей и вузов
Теперь выпускники должны заключать договор о стажировке не позднее одного года после получения диплома об образовании, на период военной службы он приостанавливается. Отмечается, что стажировка не может длиться более шести месяцев. Выпускники будут работать по срочному трудовому договору под руководством наставника. Если по окончании срочного договора сотрудник заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается.

Госдума приняла закон о введении стажировки для выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь выпускники должны заключать договор о стажировке не позднее одного года после получения диплома об образовании, на период военной службы он приостанавливается.

Отмечается, что стажировка не может длиться более шести месяцев. Выпускники будут работать по срочному трудовому договору под руководством наставника. Если по окончании срочного договора сотрудник заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается.