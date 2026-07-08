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Глава СК взял на контроль дело о преступлении 36-летней давности под Рязанью
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан по вопросам расследования преступлений прошлых лет. Одним из рассмотренных стало уголовное дело, связанное с Рязанской областью. К главе СК обратилась супружеская пара из Липецкой области. Их малолетняя дочь и ее подруга пропали 30 августа 1990 года после того, как сели в попутный грузовик «КамАЗ». Спустя неделю, 7 сентября, обгоревшие останки девочек нашли в остатках сгоревшего стога возле села Потапово Милославского района Рязанской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан по вопросам расследования преступлений прошлых лет. Одним из рассмотренных стало уголовное дело, связанное с Рязанской областью, сообщили в пресс-службе СК РФ.

К главе СК обратилась супружеская пара из Липецкой области. Их малолетняя дочь и ее подруга пропали 30 августа 1990 года после того, как сели в попутный грузовик «КамАЗ». Спустя неделю, 7 сентября, обгоревшие останки девочек нашли в остатках сгоревшего стога возле села Потапово Милославского района Рязанской области.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Васильева о ходе расследования и дал ряд поручений. Дополнительные указания получили руководство Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России.

Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Фото: СК РФ.