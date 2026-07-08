Глава СК взял на контроль дело о преступлении 36-летней давности под Рязанью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан по вопросам расследования преступлений прошлых лет. Одним из рассмотренных стало уголовное дело, связанное с Рязанской областью, сообщили в пресс-службе СК РФ.
К главе СК обратилась супружеская пара из Липецкой области. Их малолетняя дочь и ее подруга пропали 30 августа 1990 года после того, как сели в попутный грузовик «КамАЗ». Спустя неделю, 7 сентября, обгоревшие останки девочек нашли в остатках сгоревшего стога возле села Потапово Милославского района Рязанской области.
Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Васильева о ходе расследования и дал ряд поручений. Дополнительные указания получили руководство Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России.
Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Фото: СК РФ.