Центральный банк объявил официальные курсы валют на четверг

По данным Центрального банка, официальные курсы валют составили: доллар — 76,40 рубля (прирост на 0,27 ₽); евро — 87,35 рубля (прирост на 0,45 ₽); юань — 11,22 рубля (прирост на 0,01 ₽).