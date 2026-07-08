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Опубликованы подробности гибели 9-летней девочки в Рязанской области
В день трагедии в поселке произошел ураган, некоторые деревья повалило от ветра, часть жителей осталась без света. Как рассказали изданию местные жители, после ужина 9-летняя Майя решила добежать до своих друзей, за углом своего дома она неудачно прикоснулась к оголенному проводу. Девочка умерла мгновенно. Обугленное тело обнаружили дети, к которым Майя бежала. «Дети могли прикоснуться к девочке, и тогда ток прошел бы по всем. Сегодня нам пришлось бы хоронить уже не одного ребенка. По этому проулку ходят все жители соседней улицы, беда могла случиться с каждым. Может быть, своей гибелью она спасла кого-то, предупредила об опасности. Но это слишком страшное предупреждение», — рассказала одна из местных жительниц.

9-летняя девочка Майя погибла от удара током после урагана в поселке Поплевинский Скопинского округа. Материал с подробностями произошедшего опубликован в «Аргументах и фактах».

В день трагедии в поселке произошел ураган, некоторые деревья повалило от ветра, часть жителей осталась без света. Как рассказали изданию местные жители, после ужина 9-летняя Майя решила добежать до своих друзей, за углом своего дома она неудачно прикоснулась к оголенному проводу. Девочка умерла мгновенно. Обугленное тело обнаружили дети, к которым Майя бежала.

«Дети могли прикоснуться к девочке, и тогда ток прошел бы по всем. Сегодня нам пришлось бы хоронить уже не одного ребенка. По этому проулку ходят все жители соседней улицы, беда могла случиться с каждым. Может быть, своей гибелью она спасла кого-то, предупредила об опасности. Но это слишком страшное предупреждение», — рассказала одна из местных жительниц.

7 июля состоялись похороны ребенка. В этот день ее мать Анастасия должна была праздновать день рождения. Анастасия — многодетная мать-одиночка. У Майи — два брата, один из которых близнец, и две сестры.

«Своим детям она всегда дает самое лучшее. Она очень следит, чтобы питание было качественным, чтобы одежда и обувь были добротными. Анастасия — очень хорошая мама. В доме она все распланировала — комнаты для дочек, для сыновей. У нее было два мальчика, три девочки… Теперь два мальчика, две девочки. Страшно представить, как пережить такое горе. Его даже трудно осознать», — охарактеризовала семью знакомая.

Известно, что смерть малолетней девочки в поселке Поплевинский Скопинского округа Рязанской области наступила в результате поражения электрическим током. По сведениям СК, на месте происшествия был обнаружен столб с оголенными проводами. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву представить доклад о ходе расследования.