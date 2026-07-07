В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

За сутки в регионе зафиксировали 20683 нарушения ПДД. Двое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, выявлено 7 нарушений, совершенных пешеходами. 14 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 4 нарушения, связанные с перевозкой детей, а также 42 нарушения, связанные с тонировкой.