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В России предложили обеспечивать детей до трех лет бесплатным питанием
Депутат Леонид Слуцкий отметил необходимость создания федеральной программы, которая обеспечивала бы детей специализированными продуктами питания. Он также предложил установить единые минимальные федеральные гарантии предоставления этой меры социальной поддержки, которая могла бы реализовываться как через выдачу продуктов, так и через денежные выплаты, соответствующие фактической стоимости полноценного питания ребенка. Подчеркивается, что действующих ежемесячных выплат в некоторых регионах недостаточно для покупки даже одной упаковки молочной смеси. Принятие предлагаемых мер, по мнению Слуцкого, обеспечит равный доступ российских семей к государственной поддержке и будет способствовать сохранению здоровья детей.

Депутат Леонид Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения продуктами детского питания детей до трех лет. Об этом пишет РИА Новости.

Слуцкий отметил необходимость создания федеральной программы, которая обеспечивала бы детей специализированными продуктами питания. Он также предложил установить единые минимальные федеральные гарантии предоставления этой меры социальной поддержки, которая могла бы реализовываться как через выдачу продуктов, так и через денежные выплаты, соответствующие фактической стоимости полноценного питания ребенка.

Подчеркивается, что действующих ежемесячных выплат в некоторых регионах недостаточно для покупки даже одной упаковки молочной смеси. Принятие предлагаемых мер, по мнению Слуцкого, обеспечит равный доступ российских семей к государственной поддержке и будет способствовать сохранению здоровья детей.