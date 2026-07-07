В мэрии ответили на жалобу рязанцев по поводу отсутствия названий остановок

Рязанцы обратили внимание на нехватку названий остановок общественного транспорта и номеров автобусов и троллейбусов в городе. Жители дома рядом с остановкой «Депо 2» сталкиваются с проблемой отсутствия информации о названиях остановок как на самих павильонах, так и в транспорте. В ответ на жалобу администрация города сообщила, что в настоящее время проводится работа по обустройству остановочных павильонов в рамках капремонта дорог. В мэрии подчеркнули, что замечания о названиях остановок будут учтены. Также отмечается, что в новых автобусах и троллейбусах уже работает система голосового оповещения о названиях остановок, а подобное оборудование постепенно устанавливается и у коммерческих перевозчиков.

Рязанцы обратили внимание на нехватку названий остановок общественного транспорта и номеров автобусов и троллейбусов в городе. Информация об этом появилась в комментариях в соцсетях Павла Малкова.

Жители дома рядом с остановкой «Депо 2» сталкиваются с проблемой отсутствия информации о названиях остановок как на самих павильонах, так и в транспорте.

В ответ на жалобу администрация города сообщила, что в настоящее время проводится работа по обустройству остановочных павильонов в рамках капремонта дорог. В мэрии подчеркнули, что замечания о названиях остановок будут учтены.

Также отмечается, что в новых автобусах и троллейбусах уже работает система голосового оповещения о названиях остановок, а подобное оборудование постепенно устанавливается и у коммерческих перевозчиков.