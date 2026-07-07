Опубликован прогноз погоды на 8 июля в Рязанской области
В среду, 8 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +9, +14°С, днем поднимется до +21, +26°С.
Опубликован прогноз погоды на 8 июля в Рязанской области. Его представил региональный Гидрометцентр.
В среду, 8 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +9, +14°С, днем поднимется до +21, +26°С.