За неделю в Рязанской области потушили 49 пожаров

С 29 июня по 5 июля на территории Рязанской области ликвидировано 49 пожаров: 12 техногенных; 31 загорание мусора; 6 загораний сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 12 строений, 6 единиц техники. Также за неделю сотрудники МЧС достали из воды тело 17-летнего молодого человека.