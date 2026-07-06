Во вторник в Рязанской области сохранится дождливая погода

Во вторник, 7 июля, в регионе будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +9, +14°С, днем прогреется до +20, +25°С.