В Тюмени молодой человек спас тонущую девушку и погиб сам
Трагедия произошла на мосту Влюблённых. Девушка перелезла через ограждение и сорвалась в реку, ее возлюбленный бросился следом. Он помог удержать девушку до приезда помощи, но сам справиться с течением не смог. 22-летнего молодого человека унесло водой. Его тело нашли через несколько дней.
В Тюмени молодой человек спас тонущую девушку и погиб сам. Об этом сообщается в соцсетях.
Трагедия произошла на мосту Влюблённых. Девушка перелезла через ограждение и сорвалась в реку, ее возлюбленный бросился следом. Он помог удержать девушку до приезда помощи, но сам справиться с течением не смог.
22-летнего молодого человека унесло водой. Его тело нашли через несколько дней.