В Тюмени молодой человек спас тонущую девушку и погиб сам

Трагедия произошла на мосту Влюблённых. Девушка перелезла через ограждение и сорвалась в реку, ее возлюбленный бросился следом. Он помог удержать девушку до приезда помощи, но сам справиться с течением не смог. 22-летнего молодого человека унесло водой. Его тело нашли через несколько дней.

В Тюмени молодой человек спас тонущую девушку и погиб сам. Об этом сообщается в соцсетях.

Трагедия произошла на мосту Влюблённых. Девушка перелезла через ограждение и сорвалась в реку, ее возлюбленный бросился следом. Он помог удержать девушку до приезда помощи, но сам справиться с течением не смог.

22-летнего молодого человека унесло водой. Его тело нашли через несколько дней.