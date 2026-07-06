В Рязанском округе отремонтируют дорогу «Ласково-Деулино»
Обновят участок длиной 11,2 километра у населённых пунктов Картаносово, Поповка и Деулино. Здесь заменят асфальт, установят остановочные павильоны и дорожные знаки, а также нанесут разметку. Ремонт будет идти в два этапа и закончится осенью 2027 года.
В Рязанском округе отремонтируют дорогу «Ласково-Деулино». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Обновят участок длиной 11,2 километра у населённых пунктов Картаносово, Поповка и Деулино. Здесь заменят асфальт, установят остановочные павильоны и дорожные знаки, а также нанесут разметку.
Ремонт будет идти в два этапа и закончится осенью 2027 года.