В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку
В понедельник, 6 июля, движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица приостановят. Период ограничения: с 10:00 до 12:00. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов.
В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.
В понедельник, 6 июля, движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица приостановят. Период ограничения: с 10:00 до 12:00.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов.