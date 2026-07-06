В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

В понедельник, 6 июля, движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица приостановят. Период ограничения: с 10:00 до 12:00. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов.