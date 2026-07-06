В Рязанской области задержали 5 человек, объявленных в федеральный розыск

За выходные полицейские выявили и пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Оперативники нашли 3 россиян-работодателей, которые привлекли иностранцев к труду, нарушив законодательство. Также в ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан. По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции. Также полицейские задержали 5 человек, находившихся в федеральном розыске.

В Рязанской области задержали 5 человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За выходные полицейские выявили и пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

Оперативники нашли 3 россиян-работодателей, которые привлекли иностранцев к труду, нарушив законодательство.

Также в ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 110 граждан. По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Также полицейские задержали 5 человек, находившихся в федеральном розыске.