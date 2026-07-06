В Рязанской области за год увеличилось число банковских карт

В Рязанской области за год увеличилось количество карт. Всего на начало апреля у жителей региона их было 3,4 млн штук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Опрос Банка России показал, что безналичная оплата остается предпочтительным способом оплаты в супермаркетах, торговых центрах, а также в интернет-магазинах. В небольших торговых точках и на рынках потребители в равной степени используют карты и наличные.

В Рязанской области за год увеличилось число банковских карт. Всего на начало апреля у жителей их было 3,4 млн штук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В первом квартале 2026 года рязанцы осуществляли более 1,2 млн безналичных операций в сутки. Всего в указанный период этот показатель превысил 108 млн единиц. Объем операций составил 165 млрд рублей.

Почти 9,7 млн раз жители области переводили деньги между своими картами или на карты других людей, в целом — более 79,1 млрд рублей. 77,9 млрд рублей ушло на оплату товаров услуг.

Опрос Банка России показал, что безналичная оплата остается предпочтительным способом оплаты в супермаркетах, торговых центрах, а также в интернет-магазинах. В небольших торговых точках и на рынках потребители в равной степени используют карты и наличные.

На снятие денег в январе-марте пришлось менее 3% операций.

«Статистика показывает, что рязанцы реже снимали деньги, чем в прошлом году. Меньше было и безналичных оплат. Одновременно с этим выросли объемы вкладов. То есть жители области в начале года предпочитали сберегать, а не тратить», — отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.