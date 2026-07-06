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В Рязанской области восстановлено электроснабжение 90% потребителей, нарушенное из-за непогоды
Специалисты «Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов Рязанской области, пострадавших от непогоды. Энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ. Грозовой фронт с сильным дождем, шквалистым ветром и градом, обрушившийся на регион с 4 по 5 июля, вызвал обрывы проводов, а также падение деревьев на линии электропередачи (ЛЭП).

В Рязанской области восстановлено электроснабжение 90% потребителей, нарушенное из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба компании «Рязаньэнерго».

Специалисты «Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение в большей части населенных пунктов Рязанской области, пострадавших от непогоды. Энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ. Грозовой фронт с сильным дождем, шквалистым ветром и градом, обрушившийся на регион с 4 по 5 июля, вызвал обрывы проводов, а также падение деревьев на линии электропередачи (ЛЭП).

Энергетики уже восстановили более 1000 км воздушных линий электропередачи, ввели в работу 673 трансформаторных подстанции 6-10 кВ. Специалисты филиала убрали и опилили 138 упавших деревьев, заменили 359 поврежденных изоляторов, 26 опор и 15 траверс.

Наиболее пострадавшими стали Спасский, Старожиловский, Сараевский и Сасовский округа, куда были передислоцированы бригады из соседних округов для ускорения хода восстановительных работ.

Отмечается, что в устранении локальных технологических нарушений круглосуточно участвуют 77 бригад в составе 157 энергетиков и 98 единиц спецтехники. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Фото: Рязаньэнерго.