В Рязанской области утонул подросток, следком начал проверку

Следственный комитет по Рязанской области начата проверку по факту утопления жителя Рязани, 2008 года рождения. Об этом сообщили на сайте ведомства. Известно, что трагедия произошла во время купания в одном из водоемов Рязанского района. Следователи оперативно выехали на место происшествия для проведения осмотра и сбора необходимых материалов. В ходе проверки специалисты установят обстоятельства и причины случившегося, а по ее результатам примут процессуальное решение.

Следственный комитет по Рязанской области начата проверку по факту утопления жителя Рязани, 2008 года рождения. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Известно, что трагедия произошла во время купания в одном из водоемов Рязанского района. Следователи оперативно выехали на место происшествия для проведения осмотра и сбора необходимых материалов.

В ходе проверки специалисты установят обстоятельства и причины случившегося, а по ее результатам примут процессуальное решение.