В Рязанской области пройдет рейд по мотоциклистам

В понедельник, 6 июля, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств. Инспекторы напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.