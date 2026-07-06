В Рязанской области продолжается строительство передовой школы по нацпроекту «Молодежь и дети»

Министерство образования Рязанской области информирует о ходе строительства передовой школы, которое осуществляется в регионе по поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». До 2030 года по поручению Президента РФ в стране создадут 12 передовых школ для одаренных детей. Они ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, станут образовательными центрами и образцовой моделью для других учебных заведений, которые будут перенимать передовые технологии и методики обучения.

Министерство образования Рязанской области информирует о ходе строительства передовой школы, которое осуществляется в регионе по поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

До 2030 года по поручению Президента РФ в стране создадут 12 передовых школ для одаренных детей. Они ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, станут образовательными центрами и образцовой моделью для других учебных заведений, которые будут перенимать передовые технологии и методики обучения. Первые три школы планируют открыть в 2027 году, в том числе в Рязанской области.

Губернатор Павел Малков отметил:

«Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, площадкой для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик. Наш регион — в числе первых, где появится такая передовая школа. По сути, она станет методическим центром для остальных школ региона и флагманом качественного образования».

Передовая школа для одаренных детей возводится в микрорайоне Мервино города Рязани. Это будет учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. Строительство идет по плану. Завершаются работы по возведению внешних и внутренних несущих стен и перегородок, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп обоих зданий. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций. Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строительная готовность объектов составляет 41%.

В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе биологической, экологической, ИT и нейросистемам. Кроме того, оборудуют кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт‑студию и телестудию, спортплощадку.

В учреждении будут учиться дети с 7‑го по 11‑й классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей. Технологический — включает в себя робототехнику, ИT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику). Естественно-научный — медицину, фармацевтику и генетику. Педагоги и управленцы для передовой школы будут также подбираться на конкурсной основе. Учителя дополнительно пройдут повышение квалификации.