В Рязанской области от удара током погибла маленькая девочка

В поселке Поплевинский Скопинского округа в результате удара электрическим током погибла малолетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России. Известно, что на месте происшествия обнаружен столб с оголенными проводами. В связи с данным инцидентом следственные органы СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, связанного с причинением смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Васильеву О. А. подготовить доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах трагедии.

В поселке Поплевинский Скопинского округа в результате удара электрическим током погибла малолетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Известно, что на месте происшествия обнаружен столб с оголенными проводами. В связи с данным инцидентом следственные органы СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, связанного с причинением смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Васильеву О. А. подготовить доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах трагедии.