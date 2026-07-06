В Рязанской области обновят более 60 остановочных павильонов

В рамках этой инициативы 14 новых павильонов установят на участке трассы Тамбов — Шацк в Шацком округе, а еще 12 — на автодороге Восход — Ермишь в Ермишинском округе. Наибольшее количество остановочных пунктов, 19 объектов, устроят на трассе Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района. В ведомстве отметили, что эта региональная дорога обеспечивает важное транспортное сообщение между Рязанской и Московской областями, связывая множество небольших населенных пунктов. По автодороге курсируют муниципальные маршруты, включая направления Рыбное — Ногино, Рыбное — Пионерский и Рыбное — Алешня — Лужки.

В Рязанской области планируется обновление более 60 остановочных павильонов. Об этом сообщили на сайте регионального минтранса.

В рамках этой инициативы 14 новых павильонов установят на участке трассы Тамбов — Шацк в Шацком округе, а еще 12 — на автодороге Восход — Ермишь в Ермишинском округе.

Наибольшее количество остановочных пунктов, 19 объектов, устроят на трассе Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района.

В ведомстве отметили, что эта региональная дорога обеспечивает важное транспортное сообщение между Рязанской и Московской областями, связывая множество небольших населенных пунктов. По автодороге курсируют муниципальные маршруты, включая направления Рыбное — Ногино, Рыбное — Пионерский и Рыбное — Алешня — Лужки.

Фото: минтранс по Рязанской области.