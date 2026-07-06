В Рязанской области на одной из трасс ограничат движение 8 июля

8 июля с 04:00 до 06:00 временно ограничат движение всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал» (км 170) в Рыбновском муниципальном округе. Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по демонтажу П-образной опоры. Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

В Рязанской области ограничат движение на одной из трасс. Об этом сообщили на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

8 июля с 04:00 до 06:00 временно ограничат движение всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал» (км 170) в Рыбновском муниципальном округе.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по демонтажу П-образной опоры.

Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.