В Рязанской области на одной из трасс ограничат движение 8 июля
8 июля с 04:00 до 06:00 временно ограничат движение всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал» (км 170) в Рыбновском муниципальном округе. Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по демонтажу П-образной опоры. Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.
В Рязанской области ограничат движение на одной из трасс. Об этом сообщили на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».
8 июля с 04:00 до 06:00 временно ограничат движение всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал» (км 170) в Рыбновском муниципальном округе.
Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по демонтажу П-образной опоры.
Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.