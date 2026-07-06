В Рязани отменили один рейс автобуса до «Марко Молла»

В Рязани временно изменили расписание автобуса, следующего по маршруту «Площадь Победы — Марко Молл». Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Из расписания временно исключили рейс с отправлением в 15:10. Остальные автобусы продолжат курсировать по прежнему графику.