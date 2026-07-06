В Рязани несколько улиц остались без света

В Рязани вечером 6 июля произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС. В 18:01 из-за технологического нарушения без света остались жители Михайловского шоссе, улиц Речной, Пойменной, Карьерной, Павловской, Ситниковской, Библиотечной, Интернатской, а также Пойменного проезда и поселка Мехзавода.