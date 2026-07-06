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В Рязани мошенники обманули пенсионера, мужчина потерял более 1 млн рублей
68-летний житель города стал жертвой дистанционных злоумышленников, которые, представившись сотрудниками пенсионного фонда, запугали мужчину и убедили его в необходимости перевода средств для защиты своих сбережений. После получения сообщения о необходимости уточнения размера пенсии, пенсионер назвал код из СМС и стал жертвой дальнейших манипуляций, в результате которых за три дня он перевел 1 миллион 50 тысяч рублей на указанные счета. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое может привести к лишению свободы на срок до 10 лет.

В Рязани мошенники обманули пенсионера, заставив его перевести более 1 миллиона рублей на «безопасный счет». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

68-летний житель города стал жертвой дистанционных злоумышленников, которые, представившись сотрудниками пенсионного фонда, запугали мужчину и убедили его в необходимости перевода средств для защиты своих сбережений. После получения сообщения о необходимости уточнения размера пенсии, пенсионер назвал код из СМС и стал жертвой дальнейших манипуляций, в результате которых за три дня он перевел 1 миллион 50 тысяч рублей на указанные счета. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое может привести к лишению свободы на срок до 10 лет.