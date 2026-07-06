В России с сентября появятся новые правила выдачи медицинских справок

В Госдуме рассказали, что с сентября справки и заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Также оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия.

В России с сентября появятся новые правила выдачи медицинских справок. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме рассказали, что с сентября справки и заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники.

Также оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия.