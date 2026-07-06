В России с сентября появятся новые правила выдачи медицинских справок
В Госдуме рассказали, что с сентября справки и заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Также оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия.
В России с сентября появятся новые правила выдачи медицинских справок. Об этом сообщает ТАСС.
В Госдуме рассказали, что с сентября справки и заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники.
Также оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия.