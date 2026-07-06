В России предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

Организаторы Всероссийского парада семей подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин отметил, что этот шаг обусловлен потребностью общества подчеркнуть важность семьи. Он добавил, что в течение года организаторы собирали мнения граждан в соцсетях, и подавляющее большинство выступило за введение выходного дня.

Организаторы Всероссийского парада семей подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин отметил, что этот шаг обусловлен потребностью общества подчеркнуть важность семьи. Он добавил, что в течение года организаторы собирали мнения граждан в соцсетях, и подавляющее большинство выступило за введение выходного дня.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова также поддержала инициативу и сообщила о намерении обратиться в правительство с этим вопросом, предлагая наделить регионы полномочиями вводить выходной день в честь праздника.