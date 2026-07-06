В России ко Дню семьи, любви и верности предложили ввести выплаты
В России ко Дню семьи, любви и верности предложили ввести выплаты для многодетных семей. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, размер выплат должен зависеть от количества детей в семье. Владислав Гриб считает, что это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных. Напомним, День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля.
В России ко Дню семьи, любви и верности предложили ввести выплаты для многодетных семей. Об этом заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб
По его мнению, размер выплат должен зависеть от количества детей в семье. Владислав Гриб считает, что это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных.
Напомним, День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля.