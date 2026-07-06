В отдельных регионах России могут изменить порядок оказания услуг связи

Правительство России может получить право до 2030 года устанавливать особый порядок оказания услуг связи в отдельных регионах страны. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта одобрил комитет Госдумы по информационной политике, сообщает ТАСС.
Предполагается, что особый порядок будет действовать в субъектах, которые определит президент России.
Поправки предусматривают, что кабмин сможет изменять порядок применения отдельных положений закона «О связи», в том числе касающихся оказания и оплаты услуг связи.
Кроме того, правительство сможет устанавливать особый порядок организации почтовой связи и использования программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.
По данным ТАСС, комитет Госдумы предлагает рассмотреть законопроект с поправками на пленарном заседании 8 июля.