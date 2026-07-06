В отдельных регионах России могут изменить порядок оказания услуг связи

Правительство России может получить право до 2030 года устанавливать особый порядок оказания услуг связи в отдельных регионах страны. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта одобрил комитет Госдумы по информационной политике, сообщает ТАСС. Предполагается, что особый порядок будет действовать в субъектах, которые определит президент России. Кроме того, правительство сможет устанавливать особый порядок организации почтовой связи и использования программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.