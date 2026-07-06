В ОП заявили, что Киев отказывается от тел солдат, чтоб не платить компенсации

Украинские власти отказались принимать тела погибших военнослужащих из Константиновки, что связано с нежеланием выплачивать компенсации их родственникам и стремлением скрыть факты гибели солдат. Об этом заявил Максим Григорьев, глава международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и член Общественной палаты России. Он отметил, что украинский режим занижает количество погибших в военных действиях в десятки раз, и передача тел убитых опровергла бы эти данные. Григорьев подчеркнул, что такое поведение властей является не единичным случаем и характеризуется бесчеловечностью и цинизмом.

Украинские власти отказались принимать тела погибших военнослужащих из Константиновки, что связано с нежеланием выплачивать компенсации их родственникам и стремлением скрыть факты гибели солдат. Об этом заявил Максим Григорьев, глава международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и член Общественной палаты России.

Он отметил, что украинский режим занижает количество погибших в военных действиях в десятки раз, и передача тел убитых опровергла бы эти данные. Григорьев подчеркнул, что такое поведение властей является не единичным случаем и характеризуется бесчеловечностью и цинизмом.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что Украина отказалась от предложения передать ей тела украинских военнослужащих.