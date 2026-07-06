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В одном из округов Рязанской области 19 населенных пунктов остались без света
Специалисты «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение в Старожиловском округе после сильного грозового фронта 4-6 июля, вызвавшего более 90 обрывов проводов. Массовые отключения начались 4 июля, когда шесть населенных пунктов остались без света из-за обрыва линии. В выходные количество отключенных населенных пунктов превысило 40. На 6 июля без электричества остаются 19 населенных пунктов. Три бригады электросетей продолжают работы по восстановлению.

Специалисты «Рязаньэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение в Старожиловском округе после сильного грозового фронта, который обрушился на регион 4, 5 и 6 июля. Об этом пишет ИД «Пресса».

В результате непогоды в округе произошло более 90 обрывов проводов, что оставило жителей многих населенных пунктов без электричества, а в некоторых случаях и без воды.

Согласно информации сектора ГО и ЧС, массовые отключения электроэнергии начались в пятницу, когда гроза пришла в округ около 15:00. На утро 4 июля шесть населенных пунктов остались без света из-за обрыва высоковольтной линии недалеко от села Гулынки. В выходные дни ситуация ухудшилась: в субботу после шквального ветра отключили электричество более чем в 40 населенных пунктах.

На данный момент, по состоянию на обед 6 июля, без электричества остаются 19 населенных пунктов. Восстановительные работы ведут три бригады электросетей, которые обследуют участки с обрывами проводов, вызванными сильным ветром и дождем.

Восстановление электроснабжения продолжается, и бригады работают над устранением последствий стихии.