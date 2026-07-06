В мэрии прокомментировали проблему в работе ливневок в Кальном

Жители Кального выразили недовольство по поводу работы ливневой канализации. Комментарий появился под постом в соцсетях Павла Малкова.
Местные жители сообщают, что после каждого дождя ситуация остается прежней: существующие системы не справляются с объемами дождевых вод. Один из жителей указал на проблему, возникшую у 69 дома на улице Касимовское шоссе, где ливневки забиты и не функционируют должным образом.
В ответ на жалобы администрация пояснила, что действующие сети ливневой канализации не справляются с большим количеством осадков, так как дворовые территории не переданы на баланс города и требуют реконструкции.
В мэрии отметили, что в рамках строительства нового ливневого коллектора принимаются дополнительные меры для улучшения системы водоотведения.