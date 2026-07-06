В Ленобласти мужчина изнасиловал и убил 12-летнюю девочку

Отмечается, что 12-летняя девочка ушла одна за грибами и перестала выходить на связь. Спустя сутки после пропажи тело ребёнка обнаружили вдали от жилых домов с колото-резаными ранами на шее. На теле также нашли следы сексуального насилия. Убийцу девочки поймали на вокзале при попытке сбежать. Ранее он уже был судим. Он оказался членом правления СНТ «Захожье-2» рядом с местом, откуда девочка ушла в лес и пропала. Подчеркивается, что 42-летний местный житель участвовал в жизни садоводства, ходил на субботники, помогал с бытовыми вопросами, а местные жители благодарили его в паблике.

В Ленобласти мужчина изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СК.

Отмечается, что 12-летняя девочка ушла одна за грибами и перестала выходить на связь. Спустя сутки после пропажи тело ребёнка обнаружили вдали от жилых домов с колото-резаными ранами на шее. На теле также нашли следы сексуального насилия.

Убийцу девочки поймали на вокзале при попытке сбежать. Ранее он уже был судим.

Он оказался членом правления СНТ «Захожье-2» рядом с местом, откуда девочка ушла в лес и пропала.

Подчеркивается, что 42-летний местный житель участвовал в жизни садоводства, ходил на субботники, помогал с бытовыми вопросами, а местные жители благодарили его в паблике.