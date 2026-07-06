В Красноярском крае нашли мертвой пропавшую 5-летнюю девочку

Отмечается, что мать и ребенок ушли из своей квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Об этом в полицию сообщил муж женщины. По данным следствия, после того, как мать и ее дочь ушли из дома, их зафиксировали камеры видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске. 5 июля стало известно, что пятилетнюю девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи около улицы в Ачинске. На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

В Красноярском крае нашли мертвой пропавшую 5-летнюю девочку. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Отмечается, что мать и ребенок ушли из своей квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Об этом в полицию сообщил муж женщины.

По данным следствия, после того, как мать и ее дочь ушли из дома, их зафиксировали камеры видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске.

5 июля стало известно, что пятилетнюю девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи около улицы в Ачинске. На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

Уточняется, что волонтеры и полиция продолжают искать мать. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю «МВД 24».