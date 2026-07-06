В Калининграде пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на тротуаре

Авария произошла, когда 36-летний Артем на «Мерседесе» вылетел на тротуар и сбил женщину с детьми. Мальчик погиб на месте от полученных травм, а его сестра с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мать детей также была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибами, её состояние стабильное. Свидетели происшествия отметили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно реагировал на происходящее. Местные жители ранее жаловались на него за неосторожное вождение. Водитель был задержан.

В Калининграде пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на тротуаре. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария произошла, когда 36-летний Артем на «Мерседесе» вылетел на тротуар и сбил женщину с детьми. Мальчик погиб на месте от полученных травм, а его сестра с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Мать детей также была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибами, её состояние стабильное.

Свидетели происшествия отметили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно реагировал на происходящее. Местные жители ранее жаловались на него за неосторожное вождение. Водитель был задержан.