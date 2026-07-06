В Госдуме предложили выплачивать россиянам деньги за долгий брак

В документе депутаты призывают рекомендовать субъектам РФ установить единообразный подход к поздравлению таких семей, предлагая ориентир в размере не менее 20 тысяч рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или пропорциональным увеличением выплат к следующим юбилейным датам. Она отметила, что в некоторых регионах страны подобные меры уже действуют. Отмечается, что долгий официальный брак является не только личной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости и взаимной поддержки. Она уверена, что предложенная мера будет способствовать укреплению института семьи и повышению общественного признания длительного брака, а также формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России.

Председатель «Совета матерей» и депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе Буцкая призывает рекомендовать субъектам РФ установить единообразный подход к поздравлению таких семей, предлагая ориентир в размере не менее 20 тысяч рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или пропорциональным увеличением выплат к следующим юбилейным датам. Она отметила, что в некоторых регионах страны подобные меры уже действуют.

По словам Буцкой, долгий официальный брак является не только личной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости и взаимной поддержки. Она уверена, что предложенная мера будет способствовать укреплению института семьи и повышению общественного признания длительного брака, а также формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России.