В Госдуме опровергли слухи о запрете использования Gmail

Россияне, зарегистрировавшиеся на отечественных интернет-ресурсах с использованием иностранных почтовых сервисов, смогут продолжать пользоваться ими без ограничений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что все существующие аккаунты останутся активными и продолжат функционировать. При этом новые регистрации через зарубежные электронные адреса будут запрещены, а владельцы сайтов обязаны исключить такую возможность. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей. Боярский добавил, что данная мера направлена на стимулирование разработчиков российских сервисов к отказу от авторизации через иностранные почтовые адреса.

Россияне, зарегистрировавшиеся на отечественных интернет-ресурсах с использованием иностранных почтовых сервисов, смогут продолжать пользоваться ими без ограничений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, передает «Абзац».

Он отметил, что все существующие аккаунты останутся активными и продолжат функционировать. При этом новые регистрации через зарубежные электронные адреса будут запрещены, а владельцы сайтов обязаны исключить такую возможность.

За нарушение этого требования предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей. Боярский добавил, что данная мера направлена на стимулирование разработчиков российских сервисов к отказу от авторизации через иностранные почтовые адреса.