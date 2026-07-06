В ГД предложили включить в список болезней профессиональное выгорание

Депутаты фракции «Новые люди» предложили Минздраву включить в российскую медицинскую классификацию отдельное понятие «профессиональное выгорание». Об этом сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают не признавать профессиональное выгорание самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а выделить его в отдельную категорию как состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. По их мнению, это позволит пациентам обращаться за медицинской помощью, получать профилактические консультации и более точно оценивать факторы риска.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили Минздраву включить в российскую медицинскую классификацию отдельное понятие «профессиональное выгорание». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Ксения Горячева и Владимир Плякин.

Авторы инициативы предлагают не признавать профессиональное выгорание самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а выделить его в отдельную категорию как состояние, связанное с хроническим стрессом на работе. По их мнению, это позволит пациентам обращаться за медицинской помощью, получать профилактические консультации и более точно оценивать факторы риска.

Депутаты отметили, что в Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) такое понятие уже существует, однако в России его пока не используют, поскольку внедрение новой классификации было приостановлено в 2024 году.

По мнению авторов обращения, нововведение поможет сформировать единый подход к учету профессионального выгорания, улучшить медицинскую статистику и профилактику хронического стресса на рабочем месте.