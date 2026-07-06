В Ермиши вандалы испортили тренажер на спортивной площадке

В Ермишинском округе неизвестные повредили один из тренажеров на спортивной площадке, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В администрации отметили, что подобные случаи наносят ущерб муниципальному имуществу и лишают жителей возможности полноценно заниматься спортом.

В Ермишинском округе неизвестные повредили один из тренажеров на спортивной площадке, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщили в администрации округа.

Власти отметили, что подобные случаи наносят ущерб муниципальному имуществу и лишают жителей возможности полноценно заниматься спортом.

Жителей и гостей округа призвали бережно относиться к спортивному оборудованию, а при обнаружении фактов вандализма сообщать о них в правоохранительные органы или администрацию. Также взрослых попросили объяснять детям и подросткам, что порча общественного имущества влечет ответственность.

Фото: администрация Ермишинского округа.