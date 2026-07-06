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Три лесных пожара произошли в Рязанской области за неделю
29 июня лесной пожар был зафиксирован на территории Шиловского округа. Площадь, пройденная огнем, составила 0,2 га. 30 июня пожар произошел в Ермишинском лесничестве. Огонь прошел 0,5 га. 2 июля лесной пожар был зафиксирован на территории Солотчи. Площадь, пройденная огнем, составила 0,01 га. Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории государственного лесного фонда Рязанской области произошло 7 лесных пожаров общей площадью 2,17 га.

Три лесных пожара произошли в Рязанской области за неделю. Об этом сообщает региональное минприроды.

29 июня лесной пожар был зафиксирован на территории Шиловского округа. Площадь, пройденная огнем, составила 0,2 га. 30 июня пожар произошел в Ермишинском лесничестве. Огонь прошел 0,5 га. 2 июля лесной пожар был зафиксирован на территории Солотчи. Площадь, пройденная огнем, составила 0,01 га.

Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории государственного лесного фонда Рязанской области произошло 7 лесных пожаров общей площадью 2,17 га.

Фото: минприроды.